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«Зенит» продлил контракт с Сергеем Карасёвым до конца сезона-2026/2027

«Зенит» продлил контракт с Сергеем Карасёвым до конца сезона-2026/2027
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Баскетбольный клуб «Зенит» воспользовался опцией продления в контракте с Сергеем Карасёвым. Соглашение с рекордсменом клуба по количеству матчей, очков, подборов и перехватов будет действовать до конца сезона-2026/2027, сообщается на сайте «Зенита».

Предстоящий сезон станет для коренного петербуржца девятым в составе сине-бело-голубых. За время выступлений в «Зените» Карасёв стал чемпионом Единой лиги ВТБ и чемпионом России, завоевал Кубок России, два Суперкубка лиги ВТБ, а также пять раз выигрывал Кубок Кондрашина и Белова.

Форвард является рекордсменом клуба по количеству проведённых матчей (369). Кроме того, Карасёв занимает первое место в истории сине-бело-голубых по количеству набранных очков (3276), сделанных подборов (969) и совершённых перехватов (306).

В завершившемся сезоне-2025/2026 Сергей принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги, а также провёл шесть игр в WINLINE Basket Cup.

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