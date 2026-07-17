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«Дубай» объявил о подписании контракта с экс-игроком НБА из Франции

«Дубай» объявил о подписании контракта с экс-игроком НБА из Франции
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Клуб из ОАЭ «Дубай» объявил о подписании контракта с 28-летним французским защитником Эли Окобо на предстоящий сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «Дубая»

Эли был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2018 году под 31-м номером клубом «Финикс Санз». С 2022-го французский защитник выступал в составе «Монако». В минувшем регулярном сезоне Евролиги Окобо принял участие в 42 играх. В среднем за матч представитель Франции набирал 11,2 очка, делал 2,4 подбора, а также отдавал 4,9 передачи. Он является трёхкратным чемпионом страны и серебряным призёром Евробаскета-2022.

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