УНИКС объявил о подписании контракта с Макаром Коноваловым

Клуб УНИКС объявил о подписании контракта с российским защитником Макаром Коноваловым на сезон-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Фото: Пресс-служба УНИКСа

Уроженец Иркутска с 2016 года находился в системе ЦСКА. В течение трёх лет Макар выступал за «ЦСКА-Юниор» в Единой молодёжной лиге ВТБ, став чемпионом в сезоне-2017/2018 и серебряным призёром в сезоне-2018/2019 турнира. В сезоне-2018/2019 новичок бело-зелёных дебютировал за ЦСКА-2 в Суперлиге, а в сезоне-2020/2021 на правах аренды перешёл в «Самару», которой помог стать чемпионом соревнования.

Летом 2022 года Коновалов пополнил ряды МБА-МАИ. В составе столичного клуба Макар провёл три сезона подряд, за это время дважды став бронзовым призёром Кубка России (2023, 2025).