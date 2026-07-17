ПБК МБА продлил контракт с форвардом Владиславом Трушкиным

Профессиональный баскетбольный клуб МБА в своём официальном телеграм-канале объявил о продлении контракта с 33-летним российским форвардом Владиславом Трушкиным.

Баскетболист пополнил состав команды перед стартом сезона-2023/2024. За три сезона в составе ПБК МБА Трушкин провёл 137 матчей, в которых набрал 1275 очков, совершил 556 подборов, отдал 213 передач, сделал 126 перехватов и 71 блок-шот.

В минувшем сезоне форвард помог мужской команде МБА впервые в истории выиграть Кубок России. В 35 матчах Единой лиги ВТБ средние показатели Трушкина составили 9,0 очка, 4,6 подбора и 1,1 передачи за игру.