Тренер «Зенита» Альварес высказался о предстоящей работе с Душко Ивановичем

Первый ассистент главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» Артуро Альварес рассказал, почему принял предложение присоединиться к команде из Санкт-Петербурга, и отметил, что Душко Иванович заставит болельщиков полюбить баскетбол, а его требования и знания помогают игрокам прогрессировать.

«Думаю, Душко Иванович заставит болельщиков «Зенита» полюбить свой баскетбол. Его невероятно высокие требования, максимализм и выдающиеся знания игры позволяют каждой его команде становиться сильнее с каждым днём. Команды Душко всегда оставляют на площадке все силы, всю страсть и самоотдачу. А с таким отношением обязательно приходят и победы. И в нападении, и в защите Иванович на протяжении всей карьеры доказывал, что является одним из лучших тренеров в мире.

Одно из его главных качеств — умение помогать игрокам выходить на новый уровень и заметно прогрессировать по ходу сезона. Что касается моей собственной философии, сейчас она не имеет большого значения. Я здесь, чтобы каждый день работать на пределе своих возможностей, помогать Душко и «Зениту» во всём, вместе добиваться всех целей, которые стоят перед клубом», — приводит слова Альвареса «Советский спорт».