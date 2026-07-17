Тренер «Динамо» Сандлер: атакующий потенциал Блэкмона находится на высоком уровне

Главный тренер ПБК «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер прокомментировал подписание контракта с американским разыгрывающим Джейленом Блэкмоном. Специалист подчеркнул, что игра с участием новичка будет привлекательной для болельщиков.

«Европейские скауты высоко оценивают перспективы развития карьеры Джейлена в Европе. Для нас очень важно получить доверие со стороны игрока и его менеджеров. Уверен в таланте Джейлена и приложу максимум усилий, чтобы у него всё сложилось в «Динамо». Его атакующий потенциал находится на высоком уровне, а игра с его участием будет выглядеть привлекательно для наших болельщиков», — приводит слова Сандлера пресс-служба «Динамо».