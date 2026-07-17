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Помощник главного тренера «Зенита» Альварес оценил уровень Единой лиги

Помощник главного тренера «Зенита» Альварес оценил уровень Единой лиги
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Помощник главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» Артуро Альварес оценил уровень Единой лиги ВТБ, назвав её одним из сильнейших чемпионатов в Европе.

— Как оцените уровень Единой лиги ВТБ?
— Внимательно следил за Единой лигой ВТБ на протяжении многих лет. На мой взгляд, это один из сильнейших баскетбольных чемпионатов в Европе, где работают выдающиеся тренеры, выступают игроки высокого уровня, а конкуренция очень серьёзная.

Каждый сезон здесь проходит в напряжённой борьбе, именно это стало одной из причин, почему меня так заинтересовала возможность оказаться в «Зените». Любой тренер хочет работать и соревноваться с лучшими, а Единая лига ВТБ как раз даёт такую возможность, — приводит слова Альвареса «Советский спорт».

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