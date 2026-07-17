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Джефф Тиг: «Никс» победили в этом году только потому, что Трей Янг не играл

Джефф Тиг: «Никс» победили в этом году только потому, что Трей Янг не играл
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Бывший участник Матча всех звёзд НБА Джефф Тиг пошутил, что победа «Нью-Йорк Никс» в финальной серии плей-офф 2026 года стала возможной лишь из-за отсутствия разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Трея Янга.

«Все знают, что Трей вытворяет с «Никс». Они победили в этом году, только потому что Трей Янг не играл», — приводит слова Тига Clutch Points в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне «Нью-Йорк Никс» стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1.

Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизардс» не пробился в розыгрыш, заняв последнее место в Восточной конференции. В регулярном чемпионате Янг провёл пять матчей, в которых набирал в среднем 15,2 очка за игру.

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