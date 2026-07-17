Центровой Владислав Голдин подписал двусторонний контракт с «Майами Хит»

Российский центровой Владислав Голдин принял квалификационное предложение «Майами Хит» и заключил с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) новый двусторонний контракт. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В текущей Летней лиги НБА 25-летний россиянин сыграл шесть матчей за «Майами», записав в среднем на свой счёт 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота. В регулярном чемпионате G-лиги минувшего сезона Голдин защищал цвета фарм-клуба «Хит» — «Су-Фолс Скайфорс» — и принял участие в 24 встречах.

Его средние показатели за игру составили 11,3 очка, 7,0 подбора, 1,5 передачи и 2,04 блок-шота при 22,9 минуты на площадке. По итогам сезона центровой стал лучшим в команде по блок-шотам, пять раз оформлял дабл-дабл и в 14 матчах преодолевал отметку в 10 набранных очков.