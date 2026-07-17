Агент Голдина высказался о продлении контракта с «Майами Хит»

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов, представляющий интересы российского центрового Владислава Голдина, рассказал о ходе переговоров с «Майами Хит» по новому двустороннему контракту. 17 июля баскетболист подписал соглашение с клубом.

«По правилам НБА после первого сезона в лиге Влад был ограниченно свободным агентом. Поэтому получить двусторонний контракт от другого клуба не мог. Мы выдержали паузу до момента, пока Влад сыграл несколько матчей в Летней лиге, оценили рынок и поняли, что лучше предложения в настоящий момент не получим. Поэтому переговоры были достаточно быстрыми», — сказал Шарифьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.