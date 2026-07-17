Агент Голдина: у Влада были предложения из Европы и России, но он решил остаться в НБА

Максим Шарифьянов, агент российского центрового Владислава Голдина, заявил, что у его клиента были варианты продолжения карьеры в европейских клубах и в России, однако баскетболист принял решение остаться в НБА, чтобы доказывать свою состоятельность на самом высоком уровне.

«У Влада были предложения от клубов из Европы и России, однако в настоящий момент он принял решение остаться в лиге и доказывать свою состоятельность там», — сказал Шарифьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В текущей Летней лиги НБА 25-летний россиянин сыграл шесть матчей за «Майами», записав в среднем на свой счёт 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота. В регулярном чемпионате G-лиги минувшего сезона Голдин защищал цвета фарм-клуба «Хит» — «Су-Фолс Скайфорс» — и принял участие в 24 встречах.