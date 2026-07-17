Агент Голдина: руководство «Майами» наверняка довольно качеством работы Влада

Максим Шарифьянов, агент российского центрового Владислава Голдина, оценил отношение руководства «Майами Хит» к первому сезону игрока в системе клуба, отметив, что Голдин зарекомендовал себя как трудолюбивый и дисциплинированный баскетболист.

«Это, скорее, вопрос к руководству «Майами». Они наверняка довольны качеством работы Влада, так как он безусловно трудолюбивый и дисциплинированный игрок. В лиге не так много больших, сочетающих его габариты и работоспособность», — сказал Шарифьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В текущей Летней лиги НБА 25-летний россиянин сыграл шесть матчей за «Майами», записав в среднем на свой счёт 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота. В регулярном чемпионате G-лиги минувшего сезона Голдин защищал цвета фарм-клуба «Хит» — «Су-Фолс Скайфорс» — и принял участие в 24 встречах.