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Агент Голдина: в регулярном сезоне клубы часто берегут лидеров, особенно возрастных

Агент Голдина: в регулярном сезоне клубы часто берегут лидеров, особенно возрастных
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Максим Шарифьянов, агент российского центрового Владислава Голдина, заявил, что переход греческого форварда Янниса Адетокунбо в «Майами Хит» и возможное подписание Леброна Джеймса не стали решающими факторами при принятии Голдиным решения о новом контракте.

«Главным приоритетом была карьера самого Влада, а не то, с кем можно будет поиграть в одной команде. Другое дело, что такое количество опытных игроков, которое оказалось в «Майами» в результате обмена, позволяет рассчитывать на какие-то дополнительные возможности и для Влада. Не секрет, что в регулярном сезоне клубы часто берегут лидеров, особенно возрастных», — сказал Шарифьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

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