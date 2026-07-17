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Агент Голдина поделился ожиданиями от второго сезона россиянина в «Майами»

Агент Голдина поделился ожиданиями от второго сезона россиянина в «Майами»
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Агент Максим Шарифьянов поделился ожиданиями от второго сезона Владислава Голдина в системе «Майами Хит», заявив, что цель — чтобы центровой чаще появлялся на площадке в основном составе, а его роль была более заметной.

«Хотим, чтобы Влад чаще появлялся на площадке в основном составе «Хит». Чтобы его роль в те моменты, когда тренеры ему доверяют, была более заметной. Ну и мечтаем, разумеется, что его двусторонний контракт по ходу сезона превратится в полноценное гарантированное соглашение», — сказал Шарифьянов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

В текущей Летней лиги НБА 25-летний россиянин сыграл шесть матчей за «Майами», записав в среднем на свой счёт 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота.

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