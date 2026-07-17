Эй Смит: Джейлен Брансон спас НБА. Показал, как можно справиться с Вембаньямой

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон спас Национальную баскетбольную ассоциацию, превзошёл все ожидания и наглядно продемонстрировал, как можно противостоять центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме.

«Думаю, что Джейлен Брансон больше всех в нынешней эпохе превзошел ожидания публики. Никто не предвидел, что он будет таким продуктивным, таким великолепным на площадке, таким смертоносным в концовках. Думаю, что Брансон спас НБА. Все были увлечены Вемби. Этим чудом природы. Все пытались понять, как с этим справиться.

Как его опекать? Как проходить его защиту? 188-сантиметровый Брансон вышел на площадку и оказался на ней самым большим парнем. Не Вемби. Теперь можно посмотреть на Энтони Эдвардса, Донована Митчелла и спросить, что мешает им повторить этот успех? Мы готовились искать ответ на вопрос, что делать с Вембаньямой. А Джейлен Брансон просто показал, как можно с ним справиться», — приводит слова Смита First Take в социальной сети Х.