Кириленко: Голдин — единственный чистый центровой у «Майами», теперь всё в его руках

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал подписание центровым Владиславом Голдиным нового двустороннего контракта с «Майами Хит».

«Очень рад, что Влад Голдин получил контракт с «Майами Хит». С первой игры было видно, что у Эрика Споэльстры есть планы на Влада. Сегодня он вообще отыграл 26 минут, сделал близкие к дабл-даблу восемь очков и девять подборов. По игре видно, что Влад стал ещё лучше раскрывать пик-н-ролл, чувствовать тот момент, когда надо отворачиваться к кольцу.

В НБА у больших игроков такое качество очень ценится. Первый шаг в этом сезоне сделан, теперь надо доказывать, что достоин и полноценного контракта. Получается, что сейчас Голдин — единственный чистый центровой у «Хит», но зато другие «большие» — Яннис, Бэм, Бобби — будут съедать большую часть времени. Теперь всё в руках Влада. Команде он точно нужен», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».