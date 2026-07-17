Кириленко: Ищенко заслуживает контракт с «Маверикс»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что россиянин Всеволод Ищенко с каждым матчем прибавляет и заслуживает полноценного контракта с «Даллас Маверикс», отметив его прогресс в Летней лиге НБА.

«Сева Ищенко с каждым матчем прибавляет. Сегодня максимальное время в команде и максимальные в Летней лиге для себя 12 очков. Для игрока его позиции Всеволод обладает классным качеством — желанием и умением идти на подбор. Мне нравится их дуэт с де Ларреа, любой может отдать острую атакующую передачу.

«Даллас» играет в острый баскетбол, как раз для Севы. По матчам видно, что Сева заслуживает контракт с «Маверикс». Очень рад выступлению наших ребят в Летней лиге. Показывают себя нужными для своих команд игроками», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».