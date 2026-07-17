15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко: Дёмин будет одним из лидеров «Нетс»

Кириленко: Дёмин будет одним из лидеров «Нетс»
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил выступление Егора Дёмина в Летней лиге НБА, заявив, что российскому защитнику уже нечего доказывать в этом турнире, он станет одним из лидеров «Бруклин Нетс» в предстоящем сезоне.

«Егору [Дёмину] уже точно нечего доказывать в Летней лиге. Думаю, что в последних играх Егор выполнял какие‑то специальные задания. Сегодня он выдал уже привычные 20+ очков и отыграл 30 минут, больше всех в команде.

Броски после ведения, так называемые пулл‑апы, стали всё чаще появляться в арсенале Егора. Очевидно, что Демин будет одним из лидеров «Нетс». Теперь надо отдыхать и готовиться к регулярному чемпионату. Можно в августе на недельку домой сгонять и заскочить в Анапу на «Минибаскет», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Кириленко: Ищенко заслуживает контракт с «Маверикс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android