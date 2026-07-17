Кириленко: Дёмин будет одним из лидеров «Нетс»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высоко оценил выступление Егора Дёмина в Летней лиге НБА, заявив, что российскому защитнику уже нечего доказывать в этом турнире, он станет одним из лидеров «Бруклин Нетс» в предстоящем сезоне.

«Егору [Дёмину] уже точно нечего доказывать в Летней лиге. Думаю, что в последних играх Егор выполнял какие‑то специальные задания. Сегодня он выдал уже привычные 20+ очков и отыграл 30 минут, больше всех в команде.

Броски после ведения, так называемые пулл‑апы, стали всё чаще появляться в арсенале Егора. Очевидно, что Демин будет одним из лидеров «Нетс». Теперь надо отдыхать и готовиться к регулярному чемпионату. Можно в августе на недельку домой сгонять и заскочить в Анапу на «Минибаскет», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».