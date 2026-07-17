MVP НБА Адетокунбо высказался о величии Месси, сравнив с другими спортсменами

Звёздный форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо высказался о величии аргентинского футболиста Лионеля Месси, сравнив его с величайшими спортсменами в истории.

«В самолете по дороге в Майами я думал про его путь. Так, он играл в «Барселоне», сколько лет ему было, когда он ушёл в «ПСЖ»? Сколько лет ему было, когда он перешёл в «Интер Майами»? Я обо всем этом думал. И в матче [с Англией] мы стали свидетелями величия. Месси может войти в историю как один из лучших спортсменов всех времён. Он семь раз признавался самым ценным игроком, может стать двукратным победителем ЧМ, выиграл Лигу чемпионов четыре или пять раз, так что он в числе лучших, с такими спортсменами, как Майкл Джордан, Серена Уильямс, Новак Джокович, Майкл Фелпс, Усэйн Болт.

И когда видишь такое, это вдохновляет. Это мотивирует тебя заботиться о своем теле, продолжать делать ради своей команды то, что правильно. И был во время матча момент, когда после обводки его кто-то сбил с ног, можно было увидеть, как все его партнёры бегут, чтобы помочь ему подняться. Такое право надо заслужить. То уважение, с которым относятся к нему игроки, ещё надо заслужить», — приводит слова Адетокунбо NBA в социальной сети Х.