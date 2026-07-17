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Президент «Майами»: Адетокунбо уникален. Нам очень повезло, что мы смогли его заполучить

Президент «Майами»: Адетокунбо уникален. Нам очень повезло, что мы смогли его заполучить
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли во время презентации новичка команды Янниса Адетокунбо заявил, что греческий форвард обладает уникальными качествами, а клубу очень повезло заполучить такого игрока.

«Он на самом верху. Среди всех этих ребят, которые были с нами, Зо, Дуэйн, Шакил — игроков подобного калибра. Леброн, Крис Бош, Бэм, который однажды тоже будет на этом уровне, Батлер. Но у меня есть ощущение, что этот парень уникален по телосложению, росту и по всему, что может делать на площадке.

И нам очень повезло, что мы смогли его заполучить. На это потребовалось много усилий, но мы накопили драфт-пики и молодых игроков, чтобы осуществить сделку. Так что у нас было достаточно активов в пакете. Сложилось идеальное время, а обычно для заключения подобных сделок нужно как раз идеальное время», — приводит слова Райли ESPN.

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