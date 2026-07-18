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Эдвардс: чтобы быть лицом лиги, надо взять титул. Может быть, Брансон подходит

Эдвардс: чтобы быть лицом лиги, надо взять титул. Может быть, Брансон подходит
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Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о том, кто может претендовать на звание «лица НБА», заявив, что для этого необходимо выиграть чемпионский титул, и назвал в качестве возможного кандидата звёздного разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона, который привёл свою команду к победе в финале в 2026 году.

«Чтобы быть лицом лиги, надо выиграть чемпионский титул. Я этого ещё не сделал. Может быть, Джейлен Брансон подходит. Или кто-то из этих парней», — приводит слова Эдвардса репортёр Калан Хукс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Брансон был признан MVP финальной серии плей-офф НБА.

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