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Гомельский: через пять лет кто-то из суперзвёзд НБА подойдёт к зарплате в $ 100 млн за год

Гомельский: через пять лет кто-то из суперзвёзд НБА подойдёт к зарплате в $ 100 млн за год
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о новом контракте центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, отметив, что соглашение на $ 250 млн за пять лет свидетельствует не только о желании клуба закрепить звёздного игрока, но и о планомерном росте потолка зарплат в НБА.

«Почти две недели, за которые в НБА произошло не так много громких переходов и подписаний. Самое большое впечатление на меня производит новый контракт Виктора Вембаньямы со «шпорами». $ 250 млн за пять лет — то есть по $ 50+ млн за сезон.

Щедрость клуба объясняется не только желанием закрепить звездного игрока за командой, но и доказывает предположение, что потолок зарплат в лиге будет планомерно расти. Смею предположить, что через пять лет кто-то из суперзвёзд вплотную подойдёт к цифре в $ 100 млн за год», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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