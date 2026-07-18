Инсайдер: Леброн Джеймс близок к решению, в лиге рассчитывают на следующую неделю

Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин сообщил, что звёздный форвард Леброн Джеймс близок к выбору новой команды, в НБА рассчитывают на его решение на следующей неделе, при этом важное влияние на его выбор оказывает мнение дочери Жури.

«Джеймс сказал, что он прислушивается к своей дочери Жури. Он заранее сообщил ей об уходе из «Лейкерс». И пообещал, что её мнение будет иметь большое значение. Мне сообщили, что Джеймс близок к решению, в лиге рассчитывают на следующую неделю», — приводит слова Макменамина Oh No He Didnt в социальной сети Х.

Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где выиграл два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м. С 2018 по 2026 год Леброн выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где один раз стал чемпионом.