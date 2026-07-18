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Адетокунбо: Леброн, Роналду и Месси указали путь, а тебе просто надо следовать по нему

Адетокунбо: Леброн, Роналду и Месси указали путь, а тебе просто надо следовать по нему
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Форвард «Майами Хит» и двукратный MVP НБА Яннис Адетокунбо назвал футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также баскетболиста Леброна Джеймса примерами для подражания, заявив, что они указали путь, которому нужно следовать.

«То уважение, с которым относятся к нему партнёры, ещё надо заслужить. И для меня это пример для подражания. Леброн Джеймс, Криштиану Роналду, Месси указали путь, а тебе просто надо следовать по нему. Это тяжело, нужно быть дисциплинированным, преданным делу, но если хочешь двигаться этим путём, то двигайся, а если нет, то двигай домой. Надеюсь, что и я в своей карьере смогу добиться чего-то подобного», — приводит слова Адетокунбо NBA в социальной сети Х.

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