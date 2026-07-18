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«Даллас» разгромил «Никс» в Летней лиге НБА. У Ищенко — 15 очков и 7 передач

«Даллас» разгромил «Никс» в Летней лиге НБА. У Ищенко — 15 очков и 7 передач
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В ночь на 18 июля (мск) на паркете «Кокс Павильон» в Парадайсе (США) состоялся матч Летней лиги НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой «Далласа» со счётом 110:88.

НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
18 июля 2026, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
88 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Дадье - 19, Роббинс - 14, Акинс - 11, Уилсон - 9, Никель - 9, Селлерс - 8, Журден - 7, Джонс - 6, Иглстафф - 3, Палек - 2, Окани, Джонстон, Юот, Рейнольдс, Каиль
Даллас Маверикс: Смит - 21, Грин - 21, Пулакидас - 18, Ищенко - 15, Диас-Грахам - 15, Диас-Грахам - 8, Дюфеал - 6, Фрэнсис - 6, Спрингер, Лаваль, Акобунду-Эхиогу

Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Тайлер Смит, набравший 21 очко, два подбора и четыре передачи. Также 21 балл, четыре подбора и одну передачу на свой счёт записал Дарин Грин.

Российский защитник «Далласа» Всеволод Ищенко провёл результативный матч и набрал 15 очков, сделал три подбора и семь передач.

У «Нью-Йорк Никс» лучшим по результативности стал французский форвард Паком Дадье — 19 очков, пять подборов и одна передача.

Беспорядки в Нью-Йорке после победы «Никс» в НБА

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