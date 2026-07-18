«Даллас» разгромил «Никс» в Летней лиге НБА. У Ищенко — 15 очков и 7 передач

В ночь на 18 июля (мск) на паркете «Кокс Павильон» в Парадайсе (США) состоялся матч Летней лиги НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась разгромной победой «Далласа» со счётом 110:88.

Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Тайлер Смит, набравший 21 очко, два подбора и четыре передачи. Также 21 балл, четыре подбора и одну передачу на свой счёт записал Дарин Грин.

Российский защитник «Далласа» Всеволод Ищенко провёл результативный матч и набрал 15 очков, сделал три подбора и семь передач.

У «Нью-Йорк Никс» лучшим по результативности стал французский форвард Паком Дадье — 19 очков, пять подборов и одна передача.

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