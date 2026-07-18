«Майами» обыграл «Детройт» в матче Летней лиги НБА. Голдин набрал восемь очков
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Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Майами Хит» и «Детройт Пистонс». Команды играли на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе, США. «Хит» выиграли со счётом 101:87.
НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
18 июля 2026, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
101 : 87
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Уайт - 21, Дональдсон - 20, Осар - 15, Джонсон - 13, Браун - 11, Голдин - 8, Хэдли - 6, Картер - 4, Кингз - 3
Детройт Пистонс: Окори - 27, Уильямс - 15, Ланир - 11, Аллен - 8, Джонс - 6, Томас - 5, Стивенсон - 4, Джихад - 4, Хенли - 3, Оньенсо - 2, Гейл - 2, Митчелл
Российский форвард «Майами» Владислав Голдин набрал восемь очков, совершил пять подборов и сделал две результативные передачи.
Самым результативным игроком у «Майами Хит» стал Тре Уайт — 21 очко. Другой Тре — Дональдсон - завершил матч с 20 очками, 10 передачами и 8 подборами.
Самым результативным игроком встречи стал игрок «Детройта» Эбука Окори, набравший 27 очков.
Это был последний матч «Майами» в Летней лиге НБА — 2026.
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