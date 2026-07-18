«Майами» обыграл «Детройт» в матче Летней лиги НБА. Голдин набрал восемь очков

Завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором встречались «Майами Хит» и «Детройт Пистонс». Команды играли на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе, США. «Хит» выиграли со счётом 101:87.

Российский форвард «Майами» Владислав Голдин набрал восемь очков, совершил пять подборов и сделал две результативные передачи.

Самым результативным игроком у «Майами Хит» стал Тре Уайт — 21 очко. Другой Тре — Дональдсон - завершил матч с 20 очками, 10 передачами и 8 подборами.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Детройта» Эбука Окори, набравший 27 очков.

Это был последний матч «Майами» в Летней лиге НБА — 2026.