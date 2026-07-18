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Джеймс Харден появился на популярном фестивале под музыку звезды WWE

Джеймс Харден появился на популярном фестивале под музыку звезды WWE
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36-летний американский звёздный защитник Джеймс Харден, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», появился на Fanatics Fest под титантрон и музыкальную тему звезды реслинг-промоушена WWE Джея Усо.

Джей Усо, как и его брат-близнец Джимми, является сыном прославленного в начале 2000-х рестлера Рикиши. В 2025 году Джей стал мировым чемпионом в тяжёлом весе.

В нынешнем сезоне Харден помог «Кавальерс» впервые с 2018 года выйти в финал конференции. Его средние показатели составили 19,2 очка (41% с игры, 29,9% — из-за дуги) и 5,5 передачи при 4,7 потери за игру.

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