«Величайший на месте». Бруно Марс встретился с Майклом Джорданом в Милане

40-летний американский певец, автор песен и продюсер Бруно Марс выложил фотографию с 63-летним легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, являющимся шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Закулисье в Милане — величайший игрок всех времён на месте», — подписал фотографию Марс в социальной сети.

Бруно и Майкл встретились после концерта певца на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, куда музыкальный исполнитель прибыл в рамках своего мирового тура The Romantic Tour.

Девять видеоклипов Бруно Марса на YouTube имеют более одного миллиарда просмотров; один из них занимает пятое место в списке самых просматриваемых музыкальных клипов всех времён.