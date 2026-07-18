«Доверять процессу». Леброн произнёс девиз «Филадельфии», говоря о будущем в клубе

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о своём будущем в лиге, процитировав крылатую фразу клуба «Филадельфия Сиксерс».

«У нас пока нет объявления. Самое важное — я хочу соревноваться. Я хочу соревноваться на высоком уровне. Я хочу присоединиться к франшизе, которая разделяет моё кредо — каждый день практиковать чемпионские привычки, но доверять процессу больше всего…» — приводит слова Леброна ESPN.

Как только Джеймс произнёс «доверять процессу», что было девизом бывшего президента и генерального менеджера «Филадельфии Сиксерс» Сэма Хинки, когда он руководил перестройкой франшизы с 2013 по 2016 год — и позже было принято как прозвище Джоэла «Процесс» Эмбиида, — фанаты стали выкрикивать различные фразы про «Филадельфию».

Джеймс ответил: «Я говорю «доверять процессу» с тех пор, как меня задрафтовали в 2003 году. Я не знаю, родился ли Эмбиид к тому времени».