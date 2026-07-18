«Майами лучше, чем Калифорния». Президент «Хит» Райли — о будущем Леброна Джеймса

Президент команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Пэт Райли рассказал, что вёл переговоры с Ричем Полом, агентом 41-летнего четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, о возможном возвращении форварда в клуб Флориды.

«Присоединение Леброна к нам? Я не знаю, буду с вами честен. Очевидно, у нас были разговоры с Ричем [Полом], и они были очень хорошими. Так что, если это произойдёт и он захочет приехать к нам, у нас есть поле для гольфа. Погода хорошая. Стив Керр тоже здесь. И нет налога на доходы физических лиц. Так что это немного лучше, чем Калифорния», — приводит слова Райли издание ESPN.