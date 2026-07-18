Леброн — об игре в НБА в 41 год: никто не говорит Rolling Stones не приезжать с концертом

41-летний четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о критике в свой адрес из-за желания играть в таком возрасте.

«В спорте всегда ведутся разговоры: «Когда он уйдёт на пенсию? Ему пора на пенсию. Он уже старый». Но зачем? Зачем? Почему мы пытаемся заставить людей, которые всё ещё делают своё дело на высоком уровне, уйти на пенсию?

Посмотрите на таких парней, как Брюс Спрингстин, и некоторых величайших музыкантов, Rolling Stones — они гастролируют 50, 60 лет! И никто не говорит им: «Эй, не приезжайте в наш город с концертом». Так что если мы всё ещё посвящаем себя своему делу, если мы всё ещё отдаём себя спорту, если мы уважаем игру и отдаём всё, что у нас есть, спорту, и мы также приносим доход — почему бы и нет? Почему я не могу продолжать играть, если я всё ещё люблю это? Так что я просто пытаюсь выжать из этого как можно больше», — приводит слова Леброна ESPN.