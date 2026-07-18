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«Каждая фан-база чувствует, что это их год». Леброн — о разных чемпионах в течение 8 лет

«Каждая фан-база чувствует, что это их год». Леброн — о разных чемпионах в течение 8 лет
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41-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс высказался о том факте, что за последние восемь лет чемпионами становились разные клубы.

«У нас восемь лет подряд с разными командами-чемпионами. Так что все начинают подготовку к сезону, думая: «Это может быть наш год». Каждая фан-база чувствует, что это тоже может быть их год», — приводит слова Леброна издание ESPN.

В данный момент Леброн находится в статусе свободного агента после своего ухода из команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступал с 2018 года, а в 2020-м помог завоевать чемпионство.

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