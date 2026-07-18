Видео: чемпион НБА Таунс вышел под музыкальную тему Скалы на Fanatics Fest

30-летний американский и доминиканский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карл-Энтони Таунс, выступающий на позиции центрового за команду «Нью-Йорк Никс», появился на Fanatics Fest под титантрон и музыкальную тему легендарного рестлера WWE и голливудского актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона.

Таунс был выбран «Миннесотой Тимбервулвз» на драфте НБА 2015 года под общим первым номером. В 2026 году он завоевал своё первое чемпионство в лиге с командой «Нью-Йорк Никс», обыграв «Сан-Антонио Спёрс» — 4-1.

Fanatics Fest — это масштабный четырёхдневный фестиваль для спортивных болельщиков и любителей поп-культуры. Он регулярно проходит в выставочном центре Javits Center в Нью-Йорке, объединяя на одной площадке звёзд мирового спорта, ведущие лиги, коллекционеров, музыкальных исполнителей и геймеров.