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«Всегда принимал правильные решения». Адетокунбо — о возможном приходе Леброна в «Хит»

«Всегда принимал правильные решения». Адетокунбо — о возможном приходе Леброна в «Хит»
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Чемпион НБА Яннис Адетокунбо («Майами Хит») высказался о возможном возвращении 41-летнего Леброна Джеймса в клуб из Флориды.

«Если бы был сценарий, при котором это могло бы произойти, я был бы очень, очень взволнован. Он один из лучших игроков, когда-либо игравших в эту игру, если не лучший. Я смог бы так многому у него научиться. Очевидно, он привносит в команду чемпионский опыт с первого дня. Я думаю, он всё ещё один из лучших игроков на сегодняшний день. Вы не видите никаких признаков того, что он замедляется. Вы видели в плей-офф, насколько он был эффективен и хорош для «Лейкерс».

Но я, как и все остальные, — у нас нет всей информации. Вся информация находится в руках Леброна Джеймса и его семьи, и он примет лучшее решение для себя. История показала, что он всегда принимал правильные решения для своей карьеры. И я надеюсь, что если он считает, что «Майами Хит» — правильное решение для него, я бы хотел, чтобы он был здесь», — приводит слова Адетокунбо ESPN.

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