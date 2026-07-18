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«Увидите, что произойдёт». Президент «Майами» — о будущем Леброна Джеймса

«Увидите, что произойдёт». Президент «Майами» — о будущем Леброна Джеймса
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Президент команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Пэт Райли высказался о будущем 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.

«Если Леброн и вернётся [в «Майами»], то это то, что должно произойти органично. Надеюсь, я не говорю как-то двусмысленно. Но вы никогда не знаете, что выиграете титул, пока не выиграете его. Но вы никогда не выиграете его, если у вас не будет таланта и тренерского состава для этого. Это команда, которая у нас есть сейчас, и я доволен ею. Вы увидите, что произойдёт в будущем», — приводит слова Райли издание ESPN.

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