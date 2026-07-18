Видео: Эдвардс призвал Леброна Джеймса прийти в «Миннесоту Тимбервулвз»

В социальных сетях появился видеоролик с Fanatics Fest, на котором 24-летний американский профессиональный баскетболист Энтони Эдвардс, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Миннесота Тимбервулвз» на позиции атакующего защитника, призвал 41-летнего Леброна Джеймса подписать контракт с клубом.

«Брон, Брон, приходи в «Миннесоту», — сказал Эдвардс.

В данный момент Леброн Джеймс, завоевавший четыре чемпионства в лиге, находится в статусе свободного агента после своего ухода из команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую выступал с 2018 года; в 2020-м он помог клубу из Лос-Анджелеса завоевать ещё один титул.