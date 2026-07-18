«Ждём сентября». В УНИКСе рассказали, как ФИБА повлияет на трансферы в Единой лиге

Президент команды Единой лиги ВТБ УНИКС Евгений Богачёв высказался о трансферах в лиге.

— Что скажете о нынешней трансферной кампании?

— Вообще, очень жаль, что ФИБА обсуждение вопроса по допуску наших команд отложила на сентябрь. Многие федерации допустили наших спортсменов, очень удивительно, что в баскетболе этого не произошло. Ждём сентябрь. Будем надеяться.

Если в сентябре вопрос решится положительно, то, наверное, потом уже в наши клубы пойдёт хороший поток классных иностранных игроков. С расчётом, что потом уже будет наше постепенное возвращение в еврокубковые турниры. Тогда можно будет ещё укрепить состав. Тем более нам хорошего иностранного игрока на позицию тяжёлого форварда не хватает. Ждём, когда будут равные условия. Все хотят играть в Евролиге. Мы же всё время там выступали, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».