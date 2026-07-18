Чарльз Баркли: Дрэймонд Грин — очень хороший игрок, но мы не на одном уровне

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли прокомментировал недавний словесный конфликт с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином.

«Что интересно, я даже не придал этому особого значения… Мы все после работы поехали в бар. Дрэймонд поехал со мной тем вечером. А я даже не обратил на это всё внимания, потому что я не сижу в интернете. Я лечу, приземляюсь и получаю 100 сообщений. Типа что случилось? Кого-то обменяли? А это оказалось про ту историю с Дрэймондом. Я даже не задумывался об этом ни на секунду. Меня правда удивило, как много людей выступили против Дрэймонда и встали на мою защиту.

Я совсем не обидчивый, потому что и сам говорю что-то про игроков. Надеюсь, они тоже не обижаются, потому что, если я что-то говорю, значит, я так считаю. Это не значит, что я всегда прав. Так что это меня нисколько не задело. Я умею держать удар так же хорошо, как и наносить его… Мы были слишком заняты, пили текилу, чтобы переживать о том, что происходит в Сети. Слушайте, Дрэймонд – хороший игрок, я был великим игроком. Я не собираюсь спорить… слушайте, он очень хороший игрок, но мы не на одном уровне», — сказал Баркли в подкасте Pardon My Take на YouTube.

Напомним, конфликт между Баркли и Грином начался в мае 2026 года, когда Баркли заявил, что для «Уорриорз» «всё кончено» в плане борьбы за титул из-за слишком возрастного состава, а Грин в ответ сказал, что его цель — «не выглядеть как ты в форме «Хьюстона».