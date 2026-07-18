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Защитник Пивцайкин перейдёт из «Самары» в МБА — источник

Защитник Пивцайкин перейдёт из «Самары» в МБА — источник
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Защитник «Самары» Артём Пивцайкин продолжит карьеру в московском баскетбольном клубе МБА, с которым подпишет многолетний контракт. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

В системе «Самары» Пивцайкин находился последние три года, а в сезоне-2024/2025 дебютировал за основную команду в Единой лиге ВТБ, проведя 11 матчей и установив личный рекорд в 15 очков за игру. В его активе также победы в первенстве России в составе ЦСКА и Москвы-1, а также попадание в символическую пятёрку финала ДЮБЛ в 2025 году.

Сообщается, что в МБА он войдёт в основной состав, несмотря на то что по возрасту мог бы ещё один сезон отыграть за молодёжную команду.

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