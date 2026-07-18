Леброн Джеймс: я мог бы набирать в среднем по 10 очков в лиге ещё очень долго

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс заявил, что его физическая форма и игровые качества позволили бы ему набирать в среднем по 10 очков за матч даже в возрасте 65 лет.

«Я мог бы набирать в среднем по 10 очков в лиге ещё очень долго. Я имею в виду, очень долго. До 65 или около того. На мне больше не свистят фолы. Так что я бы сказал, три лэй-апа и четыре штрафных… но, опять же, их больше не свистят. Так что дайте мне два-три лэй-апа за половину, вот и будет примерно 12 очков», — приводит слова Леброна The Heat Central в социальной сети Х.

Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где выиграл два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м. С 2018 по 2026 год Леброн выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где один раз стал чемпионом.