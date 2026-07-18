Донован Митчелл призвал Леброна вернуться в «Кливленд»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл обратился к четырёхкратному чемпиону НБА Леброну Джеймсу с призывом вернуться в «Кливленд».

– Как звучит ваш призыв к Леброну?

– Здесь дом. Мы уже делали это один раз, давай повторим. Как-то так.

– Будете плакать, когда он завершит карьеру?

– Вряд ли. Не думаю… Будет здорово выступать с ним за одну команду в последний сезон, если он окажется таковым, – приводит слова Митчелла портал Bleacher Report.

Напомним, Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где выиграл два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м.