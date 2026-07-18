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Источник: Экс-защитник «Зенита» Фрейзер близок к переходу в «Виртус»

Источник: Экс-защитник «Зенита» Фрейзер близок к переходу в «Виртус»
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Итальянский «Виртус» близок к подписанию контракта с бывшим защитником «Зенита» американцем Трентом Фрейзером. Об этом журналистка Ноэлия Гомес Мира на своей странице в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне-2025/2026 Фрейзер набирал в среднем 12,8 очка, два подбора и 5,2 передачи за 24 минуты на площадке при 40% реализации бросков с игры. Американский защитник стал одним из лидеров команды, помогая «Зениту» дойти до полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, где петербуржцы уступили УНИКСу (3-4 в серии).

Ранее сообщалось об интересе к 27-летнему американскому защитнику со стороны испанского клуба «Валенсия».

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