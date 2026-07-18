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Президент «Майами» Райли: мы заплатили существенную цену, и Адетокунбо того стоит

Президент «Майами» Райли: мы заплатили существенную цену, и Адетокунбо того стоит
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Президент «Майами Хит» Пэт Райли прокомментировал обмен звёздного форварда Янниса Адетокунбо.

«Мы заплатили существенную цену, и Яннис того стоит. И точка. Так я это вижу. Четыре очень хороших молодых игрока. У одного из них много опыта, но у трёх других очень высокий потенциал. Нам не надо оценивать потенциал нового игрока. Хоть он, возможно, всё ещё не реализовал его до конца. Кто знает? Но решение было непростым. Совсем», — приводит слова Райли портал Clutch Points.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.

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