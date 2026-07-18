Форвард Карасёв: Душко Иванович — прекрасный тренер для «Зенита»

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высоко оценил нового главного тренера команды Душко Ивановича, назвав его высококлассным специалистом с огромным опытом работы в Евролиге и топовых клубах.

«Я знаю Душко Ивановича давно. Поиграл против его команды, когда ещё вернулся в «Зенит», а он тренировал «Химки». Высококлассный специалист. От многих игроков наслышан, что он тренер с характером. Наверное, это то, что нужно для нас. Человек долгое время работал в Евролиге, в топовых клубах, с огромным опытом. Так что я считаю, что это прекрасный тренер для «Зенита», для Питера, и буду очень рад тренироваться и играть под его руководством», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».