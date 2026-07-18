15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард Карасёв: Душко Иванович — прекрасный тренер для «Зенита»

Форвард Карасёв: Душко Иванович — прекрасный тренер для «Зенита»
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высоко оценил нового главного тренера команды Душко Ивановича, назвав его высококлассным специалистом с огромным опытом работы в Евролиге и топовых клубах.

«Я знаю Душко Ивановича давно. Поиграл против его команды, когда ещё вернулся в «Зенит», а он тренировал «Химки». Высококлассный специалист. От многих игроков наслышан, что он тренер с характером. Наверное, это то, что нужно для нас. Человек долгое время работал в Евролиге, в топовых клубах, с огромным опытом. Так что я считаю, что это прекрасный тренер для «Зенита», для Питера, и буду очень рад тренироваться и играть под его руководством», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Карасёвым до конца сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android