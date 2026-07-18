«Я чувствую, что это мой дом». Форвард Карасёв — о продлении контракта с «Зенитом»

Форвард баскетбольного клуба «Зенит» Сергей Карасёв прокомментировал продление контракта с петербургской командой.

«Можно сказать, что ясность появилась, когда фактически продлили контракт и активировали опцию продления. Я всегда любил Петербург, всегда душой и сердцем был за «Зенит», отдавал себя команде. У нас всегда были хорошие моменты, были не самые приятные… Я чувствую, что это мой дом, что это моя семья. Поэтому я очень рад, что это будет мой девятый сезон, постараемся сделать его очень‑очень ярким», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне-2025/2026 Сергей принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги, а также провёл шесть игр в Winline Basket Cup.