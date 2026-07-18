Форвард «Зенита» Карасёв рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира — 2026

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу-2026. Матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

«Чемпионат мира смотрю. Впечатления очень интересные. Было много неожиданных результатов, много сенсаций. Завтра планирую смотреть финал. Буду болеть за Аргентину, за Месси, за человека‑феномена, который в 39 лет творит такие вещи, и это очень круто», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).