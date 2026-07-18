15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брат Адетокунбо высказался об обмене Янниса в «Майами Хит»

Брат Адетокунбо высказался об обмене Янниса в «Майами Хит»
Комментарии

Форвард Таннасис Адетокунбо признался, что до сих пор не может смириться с переходом его брата Янниса в «Майами Хит», и назвал эту ситуацию тяжёлой и одновременно волнующей.

«Самое безумное, что я не знал об обмене. Я не знал. Но это его дела, и он сделал то, что хотел. Что касается моей реакции, то я до сих пор не могу смириться. Мне тяжело, приятель. Это одновременно тяжко и волнующе. И если кто-то в подобной ситуации скажет обратное, тот не человек, у того нет чувств», — приводит слова Таннасиса Thanalysis Show в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Яннис Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо неожиданно сменил привычный номер после обмена. Почему?
Яннис Адетокунбо неожиданно сменил привычный номер после обмена. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android