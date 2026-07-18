Брат Адетокунбо высказался об обмене Янниса в «Майами Хит»

Форвард Таннасис Адетокунбо признался, что до сих пор не может смириться с переходом его брата Янниса в «Майами Хит», и назвал эту ситуацию тяжёлой и одновременно волнующей.

«Самое безумное, что я не знал об обмене. Я не знал. Но это его дела, и он сделал то, что хотел. Что касается моей реакции, то я до сих пор не могу смириться. Мне тяжело, приятель. Это одновременно тяжко и волнующе. И если кто-то в подобной ситуации скажет обратное, тот не человек, у того нет чувств», — приводит слова Таннасиса Thanalysis Show в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Яннис Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.