БК «Зенит» поздравил футбольный клуб «Зенит» с победой в Суперкубке России

Баскетбольный клуб «Зенит» в своём официальном телеграм-канале поздравил футбольную команду с победой в игре за OLIMPBET Суперкубок России. Футболисты «Зенита» одержали победу над московским «Спартаком» со счётом 1:1, 4:2 пен. в матче, который прошёл 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

«С победой, «Зенит», — говорится в официальном заявлении баскетбольного клуба.

Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, а нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.