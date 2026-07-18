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БК «Зенит» поздравил футбольный клуб «Зенит» с победой в Суперкубке России

БК «Зенит» поздравил футбольный клуб «Зенит» с победой в Суперкубке России
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Баскетбольный клуб «Зенит» в своём официальном телеграм-канале поздравил футбольную команду с победой в игре за OLIMPBET Суперкубок России. Футболисты «Зенита» одержали победу над московским «Спартаком» со счётом 1:1, 4:2 пен. в матче, который прошёл 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«С победой, «Зенит», — говорится в официальном заявлении баскетбольного клуба.

Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, а нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.

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