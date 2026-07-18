Егор Дёмин: радует идея дуэта с Микелем Брауном в задней линии

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин оценил перспективы совместной игры с новичком команды Микелем Брауном, выбранным под шестым номером на драфте-2026.

«Братья по ауре». Ну да, слышал это прозвище немного. Мы с ним подружились с самого начала. Это была замечательная возможность узнать друг друга, притереться. Попробовать, как всё будет в сезоне в основной команде. Меня очень радует идея дуэта с ним в задней линии. Очень.

Будет важно продолжать строить команду, взаимоотношения. Улучшать коммуникацию на площадке, понимать друг друга. Планирую организовать ужин с новичками в Вегасе. Неделя была довольно плотной. Надо пользоваться возможностью получше узнать парней», — приводит слова Дёмина портал Clutch Points.