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Егор Дёмин: радует идея дуэта с Микелем Брауном в задней линии

Егор Дёмин: радует идея дуэта с Микелем Брауном в задней линии
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Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин оценил перспективы совместной игры с новичком команды Микелем Брауном, выбранным под шестым номером на драфте-2026.

«Братья по ауре». Ну да, слышал это прозвище немного. Мы с ним подружились с самого начала. Это была замечательная возможность узнать друг друга, притереться. Попробовать, как всё будет в сезоне в основной команде. Меня очень радует идея дуэта с ним в задней линии. Очень.

Будет важно продолжать строить команду, взаимоотношения. Улучшать коммуникацию на площадке, понимать друг друга. Планирую организовать ужин с новичками в Вегасе. Неделя была довольно плотной. Надо пользоваться возможностью получше узнать парней», — приводит слова Дёмина портал Clutch Points.

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