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Инсайдер: президент «Хит» Райли показал умение возвращать великих игроков на второй круг

Инсайдер: президент «Хит» Райли показал умение возвращать великих игроков на второй круг
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст отметил, что президент «Майами Хит» Пэт Райли на протяжении десятилетий доказывал способность возвращать в клуб звёздных игроков после их ухода и это делает «Майами» привлекательным вариантом для Леброна Джеймса.

«Пэт Райли за десятилетия показал способность возвращать великих игроков на второй круг. Алонзо Моурнинг ушёл в напряжённой ситуации, но вернулся и замечательно завершил карьеру. С Шакилом О’Нилом они расстались враждебно, но в итоге сошлись снова.

Дуэйн Уэйд ушёл в качестве свободного агента, но вернулся и завершил карьеру. Теперь его статуя перед ареной. Пэт Райли знает, как возвращать игроков. В 2014 году было много разочарования. Но не было враждебности. Этот вариант кажется привлекательным», — приводит слова Уиндхорста ESPN on NBA в социальной сети Х.

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